Сотовые операторы предупредили о возможном росте тарифов

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России в текущем году сотовая связь может подорожать на 20%. На такой шаг сотовые операторы намерены пойти, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что компенсировать затраты на подобный тариф предлагается либо за счет снижения налогообложения, либо за счет пропорционального повышения цен на стандартные тарифы.
Операторы сотовой связи оценили свои затраты на реализацию поручения Владимира Путина в 150 миллиардов долларов ежегодно.
Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT подготовили проект предложений, который предусматривает введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.
Ранее сообщалось, что список социально значимых российских ресурсов, к которым откроют бесплатный доступ, планируют представить к апрелю 2020 года. Реализация проекта также потребует внесения поправок в закон о связи.
Президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить для россиян бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам во время послания Федеральному собранию. По предварительным данным, в список войдут банковские сервисы, платформы предоставления госуслуг, мессенджеры.
Речь идет о создании онлайн-аналога бесплатных номеров экстренных оперативных служб. Как на номер 112 можно позвонить даже при отсутствии денег на балансе, так и доступ к ресурсам Сети предлагалось сделать свободным.
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