Список социально значимых сайтов для бесплатного доступа будет готов к апрелю

16:10
Фото: depositphotos/GaudiLab
Список социально значимых отечественных сайтов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, подготовят в течение месяца, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Таким образом, предположительно он будет готов к апрелю.
Шадаев уточнил, что список не будет ограничен государственными сайтами, в него войдут и другие востребованные ресурсы, передает ТАСС.
В начале января Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, выступил с предложением обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам. В качестве ключевого критерия Путин указал социально значимый характер порталов.
Первые шаги в данном направлении уже сделаны. Так, с 1 марта 2020 года пользователи смогут бесплатно воспользоваться порталом госуслуг и сайтами федеральных и региональных органов власти. Перечень остальных ресурсов будут утверждать в правительстве.
В СМИ ранее сообщалось, что в Минкомсвязи подготовили предварительный список интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для граждан страны с 1 марта 2020 года. Подчеркивалось, что ресурсы распределены по четырем категориям. К примеру, в список "государственные информресурсы" включены портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, региональных и местных органов власти. К значимым социальным сетям отнесли "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", к почтовым – "Яндекс" и Mail.ru.
В Минкомсвязи РФ эту информацию опровергли, заявив, что список еще находится в разработке. Там уточнили, что операторам связи пока лишь раздали форму предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика.
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