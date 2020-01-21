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Общество

21 января, 14:05

Доступ к социально значимым интернет-ресурсам в РФ станет бесплатным с 1 марта

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доступ россиян к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти станет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

Известно, что подобные нововведения вступят в силу 1 марта 2020 года.

Такое решение приняли в рамках совещания исполняющего обязанности главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.

"Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что в правительстве должны утвердить перечень бесплатных для россиян сайтов. Предполагалось, что в их число войдут ресурсы, предоставляющие государственные услуги, а также сайты Федеральной налоговой службы, медицинских учреждений и экстренных служб.

Отмечалось, что речь идет о создании онлайн-аналога бесплатных номеров экстренных оперативных служб. Как на номер 112 можно позвонить даже при отсутствии денег на балансе, так и доступ к ресурсам Сети предлагалось сделать свободным.

Также москвичи назвали самые популярные новые услуги портала mos.ru. Всего в 2019 году их число пополнилось более 20 функциями. В числе востребованных оказались подписка на получение медицинских анализов и дистанционная запись на итоговое сочинение по русскому языку для учеников девятых классов.

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