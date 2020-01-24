Минкомсвязь опровергла наличие списка бесплатных интернет-ресурсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минкомсвязи РФ опровергли данные о наличии списка социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что список еще находится в разработке. Там уточнили, что операторам связи пока лишь раздали форму предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика.

"Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком", – добавили в Минкомсвязи.

Отмечается, что на этом этапе прорабатывается, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы и сколько это может стоить. Очередное совещание на эту тему должно пройти 24 января.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в Минкомсвязи подготовили предварительный список интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для граждан страны с 1 марта 2020 года. Автор материала подчеркнул, что ресурсы распределены по четырем категориям. К примеру, в список "государственные информресурсы" включены портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, региональных и местных органов власти. К значимым социальным сетям отнесли "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", к почтовым – "Яндекс" и Mail.ru.

В начале января Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, выступил с предложением обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам. В качестве ключевого критерия Путин указал социально значимый характер порталов.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны. Так, с 1 марта 2020 года пользователи смогут бесплатно воспользоваться порталом госуслуг и сайтами федеральных и региональных органов власти. Перечень остальных ресурсов будут утверждать в правительстве.

