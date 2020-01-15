Операторы готовы к обсуждению бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мобильные операторы "Билайн" и "Мегафон" готовы обсуждать идею об обеспечении россиян бесплатным доступом к социально значимым интернет-ресурсам, передает ТАСС. Технически это считают реализуемым.

В своем обращении к Федеральному собранию президент предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым российским интернет-сервисам. По словам Путина, интернет стал повседневной необходимостью для граждан. Он назвал доступ к Сети для максимального числа россиян залогом прогрессивного развития страны и поддержания ее конкурентоспособности в будущем.

Глава государства напомнил, что Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.

В декабре Путин подписал закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры.

По мнению авторов идеи, пользователям это позволит использовать оборудование без установки дополнительных мобильных приложений, действующих в России. Кроме того, проект защитит отечественных разработчиков.