Один человек погиб при обстреле поселка Теткино под Курском

Фото: 123RF/savmaster

Женщина погибла при обстреле поселка Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.

Еще одна местная жительница получила осколочные ранения. Ее доставили в Глушковскую районную больницу, где оказали медпомощь.

В результате обстрела также оказалось разрушено местное кафе. Пострадавших не обнаружили. Собственнику объекта окажут помощь, сообщил Старовойт.

Ранее при обстреле ВСУ погибла жительница Новой Таволжанки в Белгородской области. Во время обстрела женщина оказалась на улице и скончалась на месте от полученных травм. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

