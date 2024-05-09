09 мая, 19:42Происшествия
Один человек погиб при обстреле поселка Теткино под Курском
Фото: 123RF/savmaster
Женщина погибла при обстреле поселка Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.
Еще одна местная жительница получила осколочные ранения. Ее доставили в Глушковскую районную больницу, где оказали медпомощь.
В результате обстрела также оказалось разрушено местное кафе. Пострадавших не обнаружили. Собственнику объекта окажут помощь, сообщил Старовойт.
Ранее при обстреле ВСУ погибла жительница Новой Таволжанки в Белгородской области. Во время обстрела женщина оказалась на улице и скончалась на месте от полученных травм. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.