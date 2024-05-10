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В Польше освободили от должности уехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта
Фото: телеграм-канал "Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт"
Высший административный суд Польши освободил от должностных обязанностей уехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает ТАСС.
"Коллегия Высшего административного суда положительно рассмотрела заявление о прекращении служебных обязанностей судьи Воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта", – указано в сообщении.
Дисциплинарный суд при высшем административном суде также дал разрешение на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также его задержание и заключение под стражу. Против бывшего судьи также начато расследование по обвинению его в шпионаже.
Шмидт ранее обратился к Белоруссии с просьбой о защите. Причиной стало его несогласие с политикой властей в отношении Москвы и Минска – мужчина считает, что Вашингтон и Лондон могут привести Польшу к войне.
Польская прокуратура возбудила уголовное дело о шпионаже. СМИ сообщают, что в основе расследования лежат положения Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.
До этого также стало известно, что генпрокурор Польши Адам Боднар сформирует заявление по вопросу снятия иммунитета с судьи.