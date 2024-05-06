Польский судья попросил защиты в Белоруссии из-за несогласия с Варшавой

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Судья административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил у Белоруссии защиты. Причиной стало его несогласие с политикой властей в отношении Москвы и Минска, сообщает "Радио 1".

"Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Белоруссии", – отметил он.

Как подчеркнул судья, Польша ведет несправедливую и нечестную политику в отношении РФ и Белоруссии. Вашингтон и Лондон могут привести Варшаву к войне, уточнил он.

По словам Шмидта, он покинул свою страну из-за преследования за позицию, которую может свободно выражать в Белоруссии. Также судья назвал Белоруссию открытым государством с мудрым руководителем.

Кроме того, он объявил о своей отставке от должности судьи 2-го отделения Воеводского административного суда Варшавы.

Вместе с тем польский министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал просьбу Шмидта к Белоруссии.

"Честно говоря, я в шоке. У нас уже был ранее предатель, мне кажется, что это похожий случай", – передает его слова телеканал TVP Info.

Ранее Пограничная стража Польши заявила, что польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией. В сообщении заявили, что всего за 1 мая зафиксировали 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из Белоруссии.

