Польша подняла в воздух истребители из-за якобы дальней авиации РФ

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Польша вместе с союзниками подняла в воздух истребители из-за якобы активности российской дальней авиации. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Как отметило ведомство, на фоне действий польских и союзных самолетов может возрасти уровень шума в юго-восточной части страны.

"Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", – добавило командование.

В конце марта командование ВС Польши сообщило, что российская крылатая ракета якобы некоторое время была в воздушном пространстве страны, после чего пересекла границу в обратном направлении. Объект якобы был замечен около села Осердув в Люблинском воеводстве, однако каких-либо доказательств военные страны не предоставили.

Позже над территорией республики были подняты в воздух самолеты. Командование тогда заявило, что в стране запустили все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Ранее уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил, что существует угроза официального втягивания Варшавы в конфликт на Украине. По его словам, наемники и инструкторы там давно присутствуют.

