В Польше подняли в небо самолеты из-за якобы активности РФ

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Самолеты Польши и стран-союзников подняты в воздух над территорией республики из-за якобы интенсивной активности России на Украине. Об этом оперативное командование польских Вооруженных сил написало в соцсети Х (бывшая Twitter).

В публикации утверждается, что из-за взлетевших самолетов может быть повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

"Сегодня ночью (29 марта. – Прим. ред.) наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", – указано в материале.

Уточняется, что в стране запустили все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства, также специалисты мониторят ситуацию.

Ранее польское командование сообщало, что 24 марта российская ракета якобы 39 секунд пребывала в воздушном пространстве республики, а затем пересекла границу в обратном направлении. Согласно данным Польши, объект якобы был замечен около села Осердув в Люблинском воеводстве, однако каких-либо доказательств военные страны не предоставили.