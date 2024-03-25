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25 марта, 17:55

Политика

Посол РФ отказался посещать МИД Польши по "ракетному инциденту"

Фото: ТАСС/Ирина Полина

Посол России в Польше Сергей Андреев отказался посещать польский МИД, куда его пригласили по "ракетному инциденту". Об этом РИА Новости сообщил сам дипломат.

По словам посла РФ, утром 25 марта его пригласили в ведомство для встречи с одним из заместителей министра. Андреев поинтересовался, планирует ли польская сторона предоставить доказательства своих утверждений по поводу российской ракеты, которая 29 декабря 2023 года якобы залетела в воздушное пространство Польши. На это он ответ не получил, подчеркнул дипломат и добавил, что в связи с этим не видит смысла посещать МИД Польши.

"Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером", – подытожил Андреев.

В конце декабря прошлого года стало известно, что якобы российская ракета вошла в воздушное пространство Польши и находилась там некоторое время. Как сказал начальник Генштаба Вооруженных сил республики Веслав Кукула, ракету отследили, а затем она покинула воздушное пространство страны.

На следующий день выяснилось, что польские военные не нашли следов ракеты на территории государства. Для проверки были задействованы почти 500 солдат Войск территориальной обороны.

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