Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей на территорию страны из Украины

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Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей на территорию страны с Украины в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных сил республики.

Сообщается, что 30 декабря завершилась проверка территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат Войск территориальной обороны. Результат поиска оказался отрицательным.

Военные не нашли никаких следов ракеты. Дальнейшие действия по проверке территории также не планируются.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Утром 29 декабря неопознанный объект со стороны Украины вошел в воздушное пространство Польши.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что ракета, которая вошла в воздушное пространство республики, была российской.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш ответил, что заявления о причастности РФ к инциденту не содержит никаких доказательств.