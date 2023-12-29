Нота МИД Польши содержит только голословные обвинения – временный поверенный РФ

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Нота МИД Польши, врученная по поводу залетевшей с территории Украины ракеты, не содержит никаких доказательств, в ней были лишь голословные обвинения. Такое заявление сделал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

"Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета", – приводит его слова РИА Новости.

Ордаш отметил, что никаких доказательств этого предоставлено не было. Поверенный в делах России в Польше также сообщил, что на его просьбу документально подтвердить обвинения, которые содержатся в ноте, он получил отказ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после того, как воздушное пространство Польши было нарушено со стороны Украины. Утром 29 декабря неопознанный объект со стороны Украины вошел в воздушное пространство страны, его сопровождало ПВО, а затем объект исчез с радаров.

Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявил, что российская ракета якобы на некоторое время вошла в воздушное пространство республики. Спустя некоторое время временный поверенный в делах России был вызван в МИД Польши по поводу инцидента.