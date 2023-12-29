Глава польского Генштаба заявил, что в воздушное пространство страны вошла ракета РФ

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что российская ракета на некоторое время вошла в воздушное пространство республики. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Как утверждает начальник Генштаба Польши, "все указывает на то, что российская ракета прилетела на польскую территорию". Он отметил, что ракету отследили, а затем она покинула воздушное пространство Польши.

"Мы ведем поиски, чтобы еще проверить это", – заявил Кукула.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Утром 29 декабря неопознанный объект со стороны Украины вошел в воздушное пространство Польши. Он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.