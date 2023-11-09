В ГД внесли законопроект, разрешающий частной охране на объектах ТЭК сбивать БПЛА

Фото: 123RF/iciakp

Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, согласно которому частной охране на объектах ТЭК разрешается сбивать беспилотники. Об этом первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на данный момент подобная возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Кроме того, законопроект уточнит понятие зоны безопасности объекта ТЭК. По словам Турчака, в нее включат воздушное пространство над его территорией. Подчеркивается, что объекты ТЭК с начала спецоперации не один раз были объектом диверсий, атаки чаще всего осуществляются именно БПЛА.

За первое полугодие подобных инцидентов было около 50, говорится в тексте.

"При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике", – написал Турчак.

Владимир Путин подписал закон о праве силовых ведомств пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности 4 августа. Закон распространяется на МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и организации ведомственной охраны.

Соответствующий законопроект 25 июля был принят Госдумой во втором и третьем чтении. Отмечалось, что в соответствии с действующим законодательством, сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСИН и других ведомств могут пресекать движение только воздушных беспилотников.

Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники