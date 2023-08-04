Путин подписал закон о праве МЧС, силовиков и ЧОП пресекать движение беспилотников

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Владимир Путин подписал закон о праве силовых ведомств пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон распространяется на МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и организации ведомственной охраны. Движение беспилотников разрешено пресекать в воздухе, воде и на земле.

Помимо этого, полномочиями по противодействию БПЛА наделяются военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудники Государственной фельдъегерской службы, работники ЧОП, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

Соответствующий законопроект 25 июля был принят Госдумой во втором и третьем чтении. Отмечалось, что в соответствии с действующим законодательством, сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСИН и других ведомств могут пресекать движение только воздушных беспилотников.

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