Меры безопасности усилят в акватории Сочи после атаки в Новороссийске – власти

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Дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры введут в Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске, сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

По его словам, состоялось оперативное совещание с руководителями силовых ведомств. Было решено усилить периметр безопасности морского порта. Глава города отметил, что Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов.

Особое внимание уделят комплексу причалов. На учете в Сочи сейчас стоят более 2,5 тысячи маломерных судов. Копайгородский сообщил, что власти также собираются увеличить число камер видеонаблюдения системы "Купол", интегрированных в комплекс "Безопасный город".

"Принимаем все меры для безопасности наших жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов. Комфортный отдых обеспечиваем каждому", – заключил глава города.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ночью предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки разрушения и пострадавшие отсутствуют. Он отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.