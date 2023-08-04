Пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск нет – губернатор

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников Вооруженных сил Украины в акватории Новороссийска. В результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", – подчеркнул он.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Ранее киевский режим также осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 километрах от Севастополя. Катера были ликвидированы огнем из вооружения кораблей РФ.

Кроме того, украинские боевики предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота "Сергей Котов", который выполнял задачи в районе Севастополя. Минобороны РФ отметило, что оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.

ВСУ попытались атаковать российский корабль беспилотным катером