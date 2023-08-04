МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", – указано в сообщении.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о работе ПВО над полуостровом. По его словам, все объекты были сбиты.

До этого киевский режим также осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 километрах от Севастополя. Катера были ликвидированы огнем из вооружения кораблей РФ.

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