ПВО сработала в некоторых районах Крыма, все объекты поражены

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о работе ПВО над полуостровом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты", – сообщил он.

По словам Крючкова, работают все службы, обошлось без повреждений и пострадавших.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 30 июля Киев попытался атаковать Крым 25 беспилотниками. По данным Минобороны, 16 беспилотников Вооруженных сил Украины были ликвидированы огнем российских средств ПВО, а девять БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы.

24 июля в небе над Крымом сбили 11 беспилотников. Тогда в Кировском районе обломками БПЛА повредило частный дом, а в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов.