Киев попытался атаковать Крым 25 беспилотниками – Минобороны РФ

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Киев попытался атаковать Крым 25 беспилотниками ночью 30 июля, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", – отметили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, 16 беспилотников Вооруженных сил Украины были ликвидированы огнем российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

В министерстве подчеркнули, что девять БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы. Эти беспилотные летательные аппараты, не достигнув цели, упали в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

Минобороны РФ заявило, что российские силы пресекли теракт, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений.

В воскресенье, 30 июля, Сергей Собянин заявил об атаке украинских беспилотников на "Москву-Сити".

По словам мэра Москвы, фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения. В результате атаки никто не пострадал и не погиб.

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