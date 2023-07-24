В Москве произошли удары БПЛА по двум нежилым зданиям – Собянин

Фото: телеграм-канал SHOT

Сегодня около 04:00 в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. Незадолго до этого некоторые телеграм-каналы сообщали о звуках взрыва около улицы Лихачева в Москве.

В столичном Дептрансе сообщили, что движение по Комсомольскому проспекту, от дома № 18, в сторону области перекрыто.