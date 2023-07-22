Четыре жителя Красногвардейского района Крыма госпитализированы после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Двенадцати жителям Красногаврдейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана медицинская помощь. Четверо из них госпитализированы, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Пострадавших осматривают четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник. В пунктах временного размещения также работают специалисты из поликлиник района.

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника на Красногвардейский район.

Было принято решение об эвакуации граждан в радиусе пяти километров от места произошедшего. Их направили в пункты временного размещения. Кроме того, движение поездов приостановили на Крымской железной дороге.

На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника