На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки БПЛА

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На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника на Красногвардейский район. В результате ЧП пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, было принято решение об эвакуации граждан в радиусе 5 километров от места произошедшего. Их направят в пункты временного размещения. Кроме того, движение поездов приостановили на Крымской железной дороге.

"Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах", – подчеркнул Аксенов.

До этого движение было временно перекрыто на Крымском мосту. Автомобилистов призвали не поддаваться панике и следовать указаниям специалистов по транспортной безопасности. Позже движение восстановили.

Киев совершил атаку по Крымскому мосту в ночь на 17 июля. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было заведено уголовное дело о теракте.

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

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