Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.

Автомобилистов призвали не поддаваться панике и следовать указаниям специалистов по транспортной безопасности.

Киев совершили атаку по Крымскому мосту в ночь на 17 июля. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было заведено уголовное дело о теракте.

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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