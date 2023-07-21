Власти Крыма призвали не снимать видео с Крымского моста

Фото: kremlin.ru

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал россиян не пользоваться телефонами для съемки видео с Крымского моста. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что украинские военные уже дважды наносили удары по Крымскому мосту, в связи с чем при любой потенциальной угрозе с объекта убирают людей и машины.

"Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", – сообщил Крючков.

Вечером 20 июля движение по Крымскому мосту было временно закрыто. На месте звучал сигнал воздушной тревоги. Однако уже через несколько минут движение по мосту вновь возобновили.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибла семейная пара, их дочь пострадала.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Захарова заявила, что Запад не заметил атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей