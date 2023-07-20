Крымский мост временно закрыли, звучит сигнал воздушной тревоги

Фото: kremlin.ru

Крымский мост временно закрыт для проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.

Уточняется, что на мосту звучит сигнал: "Воздушная тревога. Всем покинуть мост".

В ночь на 17 июля украинские спецслужбы совершили атаку по Крымском мосту. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября