Пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Фото: телеграм-канал "Следком"

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку привезли на лечение в Москву. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, теперь за состоянием здоровья несовершеннолетней будут следить специалисты Российской детской клинической больницы министерства здравоохранения РФ.

"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России", – цитирует ТАСС Кузнецова.

Он также отметил, что пострадавшая хорошо перенесла дорогу и сейчас находится в стабильном состоянии.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибла семейная пара, их дочь пострадала. Сообщалось, что она находится в стабильно тяжелом состоянии. Пострадавшую доставили в больницу в Краснодаре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте. Выяснилось, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ.

Владимир Путин попросил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее близким.



Стало известно о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту