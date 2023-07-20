Турецкая компания опровергла сообщения о причастности сухогруза к атаке на Крымский мост

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке беспилотников на Крымский мост не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую компанию Palmali Shipping&Agency, которой принадлежит судно.

Там подчеркнули, что во время ЧП судно находилось в проливе Дарданеллы.

"Суда нашей компании перевозят растительное масло как в Черноморском, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что судно Khudayar Yusifzade плыло в порт Ростова-на-Дону, чтобы забрать груз. 8 июля в 08:35 при переходе из Черного в Азовское море оно встало на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра российской погранслужбы.

Из-за большого скопления судов ожидание досмотра затянулось. 13 июля фрахтователь судна отказался от договора из-за задержки по приходу в порт Ростова. Переход в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому оно развернулось и направилось в греческий порт Элефсис для погрузки в соответствии с новым договором.

В Palmali Shipping&Agency добавили, что их судно никаким образом и никогда не было задействовано в конфликте между Россией и Украиной, не проводило никаких противоправных действий и не перевозило какие-либо запрещенные грузы или военную технику.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту. Хакеры предположили, что в теракте могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Оба судна за несколько дней до инцидента дрейфовали в Черном море недалеко от российского побережья. Позднее они встретились в море – в это время могла быть осуществлена перегрузка беспилотников.

Позже владелец танкера Beks Loyal опроверг сообщения о причастности к атаке на Крымский мост. По его словам, в момент происшествия судно находилось далеко от места происшествия.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли супруги из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала, позже она была доставлена в Москву.

Владимир Путин заявлял, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения, добавил Путин.



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