Владелец танкера Beks Loyal опроверг сообщения о причастности к атаке на Крымский мост

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Заявления о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску беспилотников для атаки по Крымскому мосту не соответствуют действительности, заявил представитель компании-судовладельца Beks Shipmanagement & Trading S. A. Об этом сообщает РИА Новости.

"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности", – сказал директор операционного департамента компании Эфе Туналы.

По его словам, судно находилось примерно в 100 милях от моста. Он подчеркнул, что танкер не имеет никакого отношения к военной деятельности.

"Очень обеспокоены из-за нее (новости о причастности танкера к произошедшему. – Прим. ред.) , у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ. Прежний арендатор судна – россиянин, нынешний тоже из РФ", – отметил Туналы.

Директор департамента подчеркнул, что 90% деятельности компании осуществлялось на территории России, судна также занимались перевозкой российских грузов.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту. Хакеры предположили, что в теракте могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Оба судна за несколько дней до инцидента дрейфовали в Черном море недалеко от российского побережья. Позднее они встретились в море – в это время могла быть осуществлена перегрузка беспилотников.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли супруги из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь пострадала, позже она была доставлена в Москву.

Владимир Путин заявлял, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения, добавил Путин.



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