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20 июля, 23:49

Транспорт

Движение по Крымскому мосту возобновили

Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллин

Движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом указано в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.

До этого мост временно закрывали для проезда. Уточнялось, что причина была в воздушной тревоге.

В ночь на 17 июля украинские спецслужбы совершили атаку по Крымском мосту. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Захарова заявила, что Запад не заметил атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей

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