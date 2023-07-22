Восстановлено движение поездов, остановленных после детонации склада боеприпасов в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение поездов, остановленное из-за детонации на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, восстановлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что железнодорожное сообщение было ограничено днем в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника на Красногвардейский район. В результате ЧП пострадавших нет.

Было принято решение об эвакуации граждан в радиусе пяти километров от места произошедшего. Их направили в пункты временного размещения. Кроме того, движение поездов приостановили на Крымской железной дороге.

До этого движение было временно перекрыто на Крымском мосту. Автомобилистов призвали не поддаваться панике и следовать указаниям специалистов по транспортной безопасности. Позже движение восстановили.

Движение по перекрытому участку трассы "Таврида" возобновили в Крыму