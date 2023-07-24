04:33Транспорт
Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыто
Фото: телеграм-канал 112
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве, от дома № 18, в сторону области перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.
Ранее СМИ сообщали о том, что на Комсомольском проспекте в столице были обнаружены осколки беспилотника.
Ряд телеграм-каналов сообщал, что в районе улицы Лихачева прозвучал взрыв, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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