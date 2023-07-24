Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыто

Фото: телеграм-канал 112

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве, от дома № 18, в сторону области перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее СМИ сообщали о том, что на Комсомольском проспекте в столице были обнаружены осколки беспилотника.

Ряд телеграм-каналов сообщал, что в районе улицы Лихачева прозвучал взрыв, однако официального подтверждения этой информации пока нет.