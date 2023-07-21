В МО РФ рассказали об атаке по украинским объектам, где готовились теракты с БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала украинские объекты, на базе которых готовились теракты против РФ. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что все поставленные цели были поражены.

Ранее российская сторона ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Кроме того, ВС РФ ликвидировали объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинской армии в районе Николаева.

Позднее стало известно, что российская армия овладела пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка на двуреченском направлении.

Потери украинских войск при этом составили более взвода живой силы. Также солдаты ВСУ лишились польской самоходной артиллерийской установки Krab.



В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки составили почти 600 военнослужащих