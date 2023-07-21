Российские войска овладели 9 объектами на двуреченском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка на двуреченском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Потери украинских войск при этом составили более взвода живой силы. Кроме того, солдаты ВСУ потеряли польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".

По словам Зыбинского, средствами ПВО в районе населенного пункта Кудьковка был уничтожен вертолет Ми-8 противника, а около села Лиман Первый был уничтожен беспилотник ВСУ "Лелека-100". Помимо этого, в районе населенного пункта Великий Выселок расчетами ЗРК "Тор" уничтожили БПЛА "Фурия".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев в течение семи последних дней приступил к использованию поставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов.

До этого сообщалось, что российские войска пресекли попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении, были уничтожены три быстроходные лодки украинских солдат.

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