ВС РФ пресекли попытку украинских диверсантов форсировать Днепр в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска пресекли попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении, были уничтожены три быстроходные лодки украинских солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Днепр" Романа Кодряна.

Кроме того, на этом же направлении артиллерия РФ нанесла удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов противника около Кизомыса, Антоновки и Львово.

В результате также были уничтожены гаубица Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живая сила ВСУ, добавил Кодрян.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской стороны заняли железнодорожную станцию Молчаново на купянском направлении.

До этого сообщалось, что российская артиллерия уничтожила более 40 военных Вооруженных сил Украины при попытке ночной высадки в районе Антоновского моста в Херсонской области.

ВСУ несут критические потери на купянском направлении зоны СВО – МО РФ