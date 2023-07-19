ВС РФ уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия ликвидировала крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ в Херсонской области. Об этом пишет RT со ссылкой на врио главы региона Владимира Сальдо.

"Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе", – рассказал он.

Сальдо отметил, что именно этот склад обеспечивал горючим все украинские подразделения, находящиеся на правобережье Днепра.

Врио главы региона назвал уничтожение инфраструктуры ВСУ важной задачей, стоящей перед ВС РФ. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, резюмировал он.

Ранее войска "Днепр" пресекли две попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста. Российские военные уничтожили более 60 боевиков и три быстроходных катера.

До этого Сальдо сообщил, что бойцы ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили 30 украинских военных у Антоновского моста. Также около 10 военных ВСУ получили ранения.



Крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ уничтожили в Херсонской области