ВС РФ ракетным ударом уничтожили 30 солдат ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили 30 украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

"Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста. <...> Сегодня нанесен удар ракетой комплекса "Искандер": 30 боевиков убиты, еще с десяток покалечены", – написал он.

По его словам, военнослужащие ВСУ продолжают скрываться на дачах по обе стороны моста. По ним продолжает наносить удары российская артиллерия. После этого бойцы ВС РФ приступят к финальному этапу зачистки территории от противника, подытожил Сальдо.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ на сегодняшний день пытаются вести наступление на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. Тем не менее в ведомстве заверили, что ВС РФ успешно отражают атаки противника, а украинская армия продолжает нести потери.



Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ атаковать на трех направлениях