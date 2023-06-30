Удар ВСУ по Бердянску мог быть нанесен с использованием ракет Storm Shadow – Рогов

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Украинская армия использовала при атаке на Бердянск ракеты Storm Shadow. Об этом свидетельствует предварительно полученная информация, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. О вражеском ударе он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", – сообщается в его публикации.

Сразу несколько взрывов слышали жители Бердянска утром 30 июня. Сработала российская система противовоздушной обороны. Уточнялось, что это произошло около 08:00.

Ранее Рогов сообщил, что тактическая авиация ВС РФ сбросила бомбы по местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области. Он отметил, что на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. По его словам, ВСУ пытаются продвинуться на Времевском выступе, а также проводят новые попытки наступления.

Рогов объяснил, что авиаудары были нанесены, чтобы не дать перебросить подкрепления и резервы бронетехники украинским солдатам.



Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ атаковать на трех направлениях