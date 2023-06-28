Рогов заявил, что ВС РФ сбросили авиабомбы на скопления ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Тактическая авиация ВС РФ сбросила бомбы по местам скопления украинских войск на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов сообщил, что на запорожском фронте продолжаются тяжелые бои. По его словам, ВСУ пытаются продвинуться на Времевском выступе, а также проводят новые попытки наступления на ореховском направлении.

Он уточнил, что авиаудары были нанесены, чтобы не дать перебросить подкрепления и резервы бронетехники украинским солдатам, которые наступают на ореховском направлении.

Ранее стало известно, что истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск "Центр" нанесли авиаудар на краснолиманском направлении. Российской авиацией были уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа.



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