Су-34 уничтожили три пункта украинских военных на краснолиманском направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении истребителей-бомбардировщики Су-34 группировки войск Центр, нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника", – приводит его слова РИА Новости.

Всего же экипажи штурмовой и армейской авиации группировки нанесли удары более чем по 10 районам сосредоточения вооружений и живой силы ВСУ, уточнил Савчук.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Червоная Диброва тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" был уничтожен опорный пункт украинских сил.

В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка, артиллерия группировки поразила подразделения двух бригад ВСУ, резюмировал начальник пресс-центра группировки.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления Украины были преувеличены, так как есть разные обстоятельства и препятствия. Глава украинского ведомства рассказал, что оборонительные линии ВС РФ, в особенности минные поля, достаточно сильны.



Военные РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении