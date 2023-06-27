05:27Политика
Су-34 уничтожили три пункта украинских военных на краснолиманском направлении – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении истребителей-бомбардировщики Су-34 группировки войск Центр, нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника", – приводит его слова РИА Новости.
Всего же экипажи штурмовой и армейской авиации группировки нанесли удары более чем по 10 районам сосредоточения вооружений и живой силы ВСУ, уточнил Савчук.
Он также сообщил, что в районе населенного пункта Червоная Диброва тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" был уничтожен опорный пункт украинских сил.
В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка, артиллерия группировки поразила подразделения двух бригад ВСУ, резюмировал начальник пресс-центра группировки.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления Украины были преувеличены, так как есть разные обстоятельства и препятствия. Глава украинского ведомства рассказал, что оборонительные линии ВС РФ, в особенности минные поля, достаточно сильны.
Военные РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении
Читайте также