У Киева осталось два варианта после слов Зеленского о медленном контрнаступлении – СМИ

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После слов украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о медленном контрнаступлении ВСУ, у Киева и НАТО есть только два варианта: поставка новых вооружений или присоединение Украины к военному блоку. Об этом сообщает Advance.

"Во-первых, Киев требует, чтобы Украине немедленно отправили еще больше оружия, включая истребители F–16. Во-вторых, и это направление более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре", – отметили авторы материала.

По их словам, Запад хочет втянуть Киев в альянс в обход правил. Авторы указали на заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клевери, который сказал, что Лондон поддерживает план ускоренного вступления Киева.

"Джеймс Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет. Члены НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе, что особенно заметно накануне предстоящего саммита организации, который состоится в середине следующего месяца в столице Литвы", – добавило издание.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем ожидалось.

В свою очередь, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что при контрнаступлении украинская армия столкнулась с трудностями и серьезным сопротивлением. По ее словам, многие украинцы хотят, чтобы боевые действия проходили очень быстро, как в кино. Однако в жизни такого не происходит.

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