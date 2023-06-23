Подоляк раскритиковал Запад за долгие поставки оружия на Украину

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал западные государства, подчеркнув, что время, потраченное на уговоры передать необходимое украинской стороне вооружение, Москва использовала для организации обороны.

"За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", – написал он в своем Twitter.

Подоляк призвал не сравнивать контрнаступление с голливудскими фильмами или новым сезоном сериала. Советник главы офиса президента попросил "не ждать экшена и покупать попкорн". Вместе с этим он добавил, что ВСУ осуществляют "операции по подготовке поля боя"

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что украинская армия потеряла более 13 тысяч бойцов после начала обещанного контрнаступления. По его словам, с 4 по 21 июня ВС РФ ликвидировали 246 танков ВСУ, 13 из которых были западного производства.

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