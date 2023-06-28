Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"

В Мелитополе прозвучали взрывы, сообщается в официальном телеграм-канале администрации города.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. В городе слышны звуки взрывов.

В ночь на 28 июня также сообщалось о взрывах. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в городе прозвучала серия из шести взрывов. Он не рассказал подробностей.

В последний раз о взрывах в Мелитополе сообщалось 22 июня. Тогда там сработала система противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины, которые совершили покушение на должностных лиц и планировали теракт на железной дороге.

Деятельность злоумышленников была пресечена, когда они доставали из схрона самодельное взрывное устройство перед его закладкой на железнодорожные пути.



Новости часа: завод угольного машиностроения Донецка получил повреждения при обстреле ВСУ