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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что батальонно-тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаковать территорию в районе Артемовска использовали военную технику НАТО. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В районе Артемовска ВФУ батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны", – сказал Марочко.

Однако, как отметил Марочко, все атаки украинской армии были отражены, военнослужащие России не допустили прорыва линии обороны.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил,что украинская армия задействовала не все основные резервы в ходе контрнаступления. Он предположил, что украинские войска могут нарастить численность войск в ближайшее время. Однако, несмотря на это, российские военные продолжают наносить авиационные удары по тылу ВСУ, сокращая резервы.



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