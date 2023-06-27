У Киева есть всего несколько недель, чтобы попытаться вернуть территории – СМИ

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Профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон заявил, что у Украины осталось совсем немного времени, чтобы попытаться вернуть себе территории. Об этом пишет Washington Post.

"Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет", – сказал профессор.

При этом Эллисон не уточнил, почему указал именно такой срок.

По его мнению, если контрнаступление Украины в течение лета зайдет в тупик, то конфликт может перейти в новую фазу. Он считает, что многие сторонники Киева из Европы и США присоединятся к глобальному Югу, который призывает обе стороны прекратить кровопролитие и начать серьезные переговоры о прекращении огня.

В таком случае, предполагает профессор, обе стороны объявят победой то, чего они достигли на момент прекращения огня, и назовут это "миром".

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ полностью безуспешно. По его словам, все "достижения" наступления украинских сил, которые те публикуют в отчетах, не имеют ценности.

Макгрегор уточнил, что ВСУ могут лишь продемонстрировать захват нескольких разрушенных зданий, которые находятся за 15–25 километров от основных линий обороны России.

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