Западные артиллерийские орудия все чаще выходят из строя на Украине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия, поставленная Киеву от стран Запада, начинает изнашиваться, и все больше орудий выходит из строя. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Ранее конгрессмены из обеих партий обратились к президенту США Джо Байдену с предложением отправить на Украину кассетные боеприпасы, чтобы восполнить дефицит снарядов.

"Для сторонников поставок этого оружия срочность его отправки возросла, поскольку из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя, а запасы боеприпасов снова стали критически низкими", – пишет издание.

Бывший специальный советник главкома ВС Украины Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что подобный усовершенствованный боеприпас двойного назначения, достигая цели, "убивает гораздо больше россиян". Поэтому, считает Райс, для достижения целей украинских военных, им придется выпускать гораздо меньшее количество снарядов.

Военные эксперты, пишет издание, считают, что кассетные боеприпасы помогут Украине справиться с нехваткой боеприпасов. Некоторые из них, однако, обращают внимание, что отправка подобного вооружения подрывает режим контроля над вооружениями, и в том числе нарушает Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Ранее стало известно, что в Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов американского образца Украине. О якобы поставках данных боеприпасов со стороны Турции сообщал Foreign Policy, ссылаясь на источники в США и ЕС.

Минобороны сообщило, что ВС РФ постепенно оттесняют украинских бойцов дальше от Артемовска