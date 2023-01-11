В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине

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В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов американского образца Украине, сообщает РИА Новости.

Источник в администрации президента страны сообщил, что это дезинформация, нацеленная на подрыв мирных усилий Анкары.

"Вы просите от нас комментировать дезинформацию. Разве вы не видите, что Турция – единственная страна, которая работает для установления мира? Президент Эрдоган – единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют", – заявил собеседник агентства.

Ранее американский журнал Foreign Policy написал, сославшись на источники в США и Евросоюзе, что с ноября прошлого года Турция якобы поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности подобных сообщений. По его словам, Москва отслеживает ситуацию с якобы поставками Турцией кассетных боеприпасов Украине.

Представитель Кремля напомнил, что Турция является членом НАТО, что накладывает на нее определенные обязательства. В то же время между Москвой и Анкарой сложились уважительные партнерские отношения, стороны готовы обсуждать самые разные вопросы, подытожил он.

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