Песков не подтвердил, что Медведев провел в Турции переговоры с Нуланд и Волкером

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел в Турции переговоры с бывшим спецпредставителем госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков, отвечая на вопрос журналистов о встрече Медведева с американскими дипломатами, напомнил о том, что информация в телеграм-каналах часто не соответствует действительности.

Он добавил, что периодически в мессенджере "количество фейков превышает количество правдивых сведений".

Ранее Медведев заявил, что обращение американского посольства к россиянам демонстрирует "верх цинизма и предел моральной деградации". Он напомнил, что Вашингтон выделяет десятки миллиардов на поддержание конфликта на Украине и помогает Киеву убивать мирных граждан на украинской территории.

Посольство США в Москве опубликовало обращение к народу РФ в начале 2023 года. В обращении говорится, что РФ и США на протяжении всей истории соперничали и сотрудничали, чтобы преодолеть величайшие вызовы, с которыми сталкивается мир. По мнению диппредставительства, происходящее сейчас не достойно россиян.

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