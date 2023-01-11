Песков прокомментировал информацию о якобы поставках Турцией боеприпасов Украине

Фото: depositphotos/flogeljiri

Москва отслеживает ситуацию с якобы поставками Турцией кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, усомнившись в достоверности подобных сообщений.

"Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", – цитирует его "Газета.ру".

Представитель Кремля напомнил, что Турция является членом НАТО, что накладывает на нее определенные обязательства. В то же время между Москвой и Анкарой сложились уважительные партнерские отношения, стороны готовы обсуждать самые разные вопросы, подытожил он.

Ранее американский журнал Foreign Policy написал, сославшись на источники в США и Евросоюзе, что с ноября прошлого года Турция якобы поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план Киева по урегулированию ситуации на Украине. Речь идет об озвученном Владимиром Зеленским предложении, состоящим из 10 пунктов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!